Tierno, journaliste guinéen par delà les frontières

Il a quitté son pays, la Guinée-Conackry, pour échapper à la violence politique et inter-ethnique. Journaliste, il atterrit en france avec un visa de 3 mois. Commence pour Tierno un parcours éprouvant: sans logement et doutant de tout et de tous... il est l'invité d'En chemin, avec la Pastorale des migrants.