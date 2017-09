Trois femmes (chrétiennes) puissantes

Elles ont été élues présidentes peu avant l’été. Marie Mullet-Abrassart, Lola Mehl, Emmanuelle Seyboldt: avec elles on parle engagement, responsabilité, pouvoir, place des femmes dans la société. On parle aussi bien sûr de spiritualité, car leur foi est le moteur de leur engagement.



Marie Mullet-Abrassart, présidente des Scouts et Guides de France (SGDF)



"Le scoutisme, je lui dois de pouvoir m'aider à vivre ma foi"

Le scoutime, elle lui doit "la construction de [sa personnalité]". Entrée chez les Scouts et Guides de France (SGDF) à l'âge de 7 ans, Marie Mullet-Abrassart est aujourd'hui, à 33 ans, la présidente (bénévole) du mouvement. "Le scoutime fait partie des compétences que j'ai développées, du métier que j'ai choisi." Dans la vie, la future maman est responsable des Relations sociales chez Danone.

Les SGDF, c'est 80.000 membres de 6 à 20 ans, qui apprennent, par le partage et responsabilité, à devenir des citoyens actifs, des artisans de paix et des chrétiens engagés. "Le scoutisme, je lui dois de pouvoir m'aider à vivre ma foi."

Lola Mehl, présidente de la JOC



Elle vient de prendre ses responsabilités. Du haut de ses 26 ans, Lola Mehl est la présidente de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne de France) qui regroupe 10.000 jeunes entre 13 et 30 ans. Leur mission: voir, juger, agir pour une opinion réfléchie sur le monde.

Lola Mehl témoigne: "La JOC m'a permis de ne plus subir ma vie et de me donner des moyens d'action pour m'engager avec d'autres." Du côté de sa foi, délaissée à l'adolescence, celle qui s'est engagée dans la JOC à l'âge de 17 ans, a pu "redécouvrir le Christ". "La plus grande richesse que m'a apportée la JOC."



Emmanuelle Seyboldt, présidente de l'Église protestante Unie de France (EPUdf)



"Être présidente c'est être à l'écoute et au service des églises locales"

Depuis mai 2017, Emmanuelle Seyboldt est la présidente de l'Église protestante unie de France (EPUdF). "Être présidente c'est à l'écoute et au service des églises locales." La plus importante Église protestante de France (270. 000 membres) qui célèbre cette année les 500 ans de la Réforme. Les 22 et 23 septembre, elle organise un important colloque à l’hôtel de ville de Paris sur le thème: "Convictions et engagements 500 ans de Réformes".