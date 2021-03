Un carême pour combler nos manques, avec Christophe Herinckx

La question se pose chaque année : comment allons vivre le Carême ? Pour certains, c'est l'enthousiasme qui domine. Puisse-t-il se prolonger jusqu'à Pâques. Chez d'autres, se développe une forme de lassitude ou de mauvaise humeur à l'idée des efforts à venir. On peut aussi éprouver une forme d'angoisse car nous nous connaissons si bien et nous nous savons si faibles ... Qui plus est, le Carême 2021 s'inscrit dans une période de pandémie. En quoi le Covid risque-t-il d'impacter, de freîner notre mouvement vers Dieu ? Pour le théologien belge Christophe Herinckx, ces circonstances si particulières que nous vivons tous depuis un an peuvent nous permettre d'aborder le Carême avec une optique nouvelle : il s'agirait cette année de réfléchir davantage à ce qui nous manque qu'à notre superflu.