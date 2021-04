Une simple étincelle, Garry Chapman, edition artèges (P 110 à la fin)

La veille de Noël, vingt ans plus tôt, Marlee et Jacob se sont mariés dans une tempête de neige. Cette veille de Noël, ils sont prêts à démissionner, le divorce est imminent. Leur relation est aussi glacée que la route qu'ils parcourent. Ils prennent un raccourci pour se rendre au bureau de l'avocat, sur un chemin glissant. Ils se disputent. C'est l'histoire de leur vie. Ils percutent une barrière de neige.

Par un froid glacial, effrayée, Marlee gravit la colline. Jacob est introuvable. Elle arrive à une maison sur le flanc de la colline. Derrière la porte, un vieil homme l'accueille auprès du feu. Sur l'âtre, il y a trois pots d'or qui symbolisent le passé, le présent et le futur de son couple.

Grâce au vieil homme, elle entame un voyage qui mettra à l'épreuve la façon dont elle envisage son amour. Deux avenirs s'offrent à elle. Lequel choisira-t-elle ?