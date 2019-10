Vénérable Benoîte Rencurel (1647-1718) : La Chapelle du Laus 2/4

Niché au cœur des Hautes-Alpes (France), à 900 m d’altitude, le sanctuaire Notre-Dame du Laus fait partie des trésors à découvrir. La beauté et le calme des lieux ne sont pas les seuls atouts de ce sanctuaire marial au paysage exceptionnel. La figure de Benoîte Rencurel, déclaré vénérable par le pape Benoît XVI en 2009 a nécessairement marqué ce sanctuaire. La bergère a eu ses premières rencontres avec la Vierge Marie à 17 ans ; elle en aura pendant 54 ans jusqu’à ses 71 ans. La Belle Dame du Laus l’a accompagné tout au long de sa vie, dans sa jeunesse comme dans sa vieillesse. Marie dit à sa messagère : « J’ai demandé le Laus à mon Fils et il me l’a accordé. Je demande que l’on fasse construire ici une église où beaucoup de pécheurs viendront se convertir. » Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de la vénérable Benoîte Rencurel, revivons ensemble la mise en place du pèlerinage avec la succession des enquêtes officielles, la construction de l’église et les différents messages de la sainte Vierge.

