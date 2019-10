Vénérable Benoîte Rencurel (1647-1718) : Les temps difficiles 3/4

Quelle prodigieuse aventure que celle de cette paysanne illettrée, qui fut pendant 54 ans, de 1664 à 1718, la messagère des volontés divines et qui, dans le même temps, reçut les plus implacables assauts de forces démoniaques qui la transportaient, disait-elle, en pleine nuit depuis le Laus, près de Gap, jusque dans les montagnes environnantes des Hautes-Alpes. La vie de la vénérable Benoîte Rencurel est une des vies les plus merveilleuses que l’histoire religieuse nous ait laissée, selon le beau livre de François de Muizon. Merveilleuse au sens propre du terme tant la vénérable Benoîte Rencurel vécut avec la Vierge Marie qui venait régulièrement lui rendre visite au Laus et un Ange qui fut son compagnon de route. Dans ce 3ème épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu à la découverte ce mois-ci de la vénérable Benoîte Rencurel, s’ouvre des temps difficiles à la fois pour notre bergère face aux forces de l’ombre et pour le pèlerinage de Notre-Dame du Laus face à la guerre et à ses adversaires.

