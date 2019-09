Vénérable Benoîte Rencurel (1647-1718) : une jeune visionnaire 1/4

L’année 2018 a été une année très spéciale pour le sanctuaire de Notre-Dame du Laus dans les Alpes du Sud près de Gap. En effet ce sanctuaire marial fête un triple anniversaire : le tricentenaire de la naissance au Ciel de la vénérable Benoîte Rencurel, cette bergère qui a reçu pendant près de 54 ans la visite de la Vierge Marie sur les pentes de la montagne du Laus ; le 10e anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions du Laus (depuis 2008) et en même temps du festival marial qui s’est déroulé en cette année 2019 du 20 au 25 août. Nombreux furent les pèlerins qui, à l’époque de Benoîte, reçurent la grâce d’être guéris de leurs maladies mais plus nombreux encore furent ceux qui virent leur vie transformée pour leur bonheur et la gloire de Dieu ! Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu, découvrons ensemble l’enfance de cette jeune visionnaire et surtout les 1ères apparitions de la Vierge Marie en 1664, d’abord silencieuses puis le projet de la construction d’une église pour la conversion des pécheurs à Jésus-Christ.

