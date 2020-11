Terre de mission - 10 décembre 2020 à 19:30

Tous les jeudi à 19h30, les dimanches à 12h30

En s’inspirant des orientations de Monseigneur Centène, données le 9 juin à la clôture du Jubilé de Saint Vincent Ferrier et du message de St Vincent Ferrier, Terre de Mission fera découvrir le diocèse aux auditeurs à travers la vie des doyennés et les spécificités chrétiennes locales. L’émission s’attachera à donner la paroles aux chrétiens engagés sur le terrains, à partager des initiatives positives et des actions réussies. Elle donnera à entendre présence humaine et chrétienne ancrée dans les territoires diocésains. L’émission mettra en lumière des initiatives variées dans les différents domaines de la vie des doyennés : solidarité / intergénérationnel / intégration / Église verte…. Elle donnera aussi à entendre les collaborations réussies sur le territoire entre clochers et la vie civile (oecuménisme…), les communes et les villes. Cette émission sera aussi l’occasion de faire connaître les congrégations implantées sur le doyenné, leurs actions et de donner la parole aux religieuses et religieux installés sur le doyenné.