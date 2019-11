Le lundi à 11h45

La théologie s'inscrit-elle dans nos vies ? A travers les textes bibliques, les textes du Magistère, les Écrits des Pères de l’église, l'émission « Théoscopie » revisite toutes les grandes questions existentielles de chacun d'entre nous avec nos invités, pasteurs, prêtres, religieuses et religieux et aussi des laïcs. Nous aborderons aussi des sujets ayant trait à la vie culturelle chrétienne, à l'histoire de l’église, au patrimoine religieux et à sa transmission. Une émission sans prise de tête, sorte de Café-Théo toujours joyeux et empli d'espérance ! Nous attendons bien sûr, vos questions et suggestions.