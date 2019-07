Thierry Langanay : "La Chaîne de l'Espoir" pour les enfants malades.

Rencontre avec le docteur Thierry Langanay, chirurgien cardiologue au CHU de Rennes et membre de l'association "La chaîne de l'espoir". Il nous fait découvrir son pasionnant métier et les joies qu'il suscite et qu'il éprouve en réparant le coeur des gens et notamment celui des enfants. Une émission de Marie-Bénédicte Sabourin de RCF Rennes.