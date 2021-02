Pour Thomas, c'était une évidence : la vie nous est donnée et la mort nous la reprend. C'est une affaire normale. Il faut s'y faire. Jésus, pour Thomas, était mort. Quoi de plus naturel, même si c'est douloureux. Et voici que ses évidences volent en éclat quand il faut se rendre à l'évidence : Jésus est vivant !