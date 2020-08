Tibet: j’ai retrouvé les "enfants" du dalaï-lama

PODCAST L'ENVERS DU RÉCIT - Pendant tout l'été, chaque week-end sur RCF, nous découvrons un épisode de la troisième du saison 3 du podcast "L'envers du récit", un podcast du quotidien La Croix.

les "enfants" du dalaï lama

C'est une histoire incroyable ! Le 19 octobre 1962, ils sont une vingtaine d'enfants - 10 garçons et 10 filles - à se trouver sans leurs parents sur le tarmac de l'aéroport de Paris. Âgés de cinq à 10 ans, ils ont été choisis dans le plus grand secret par le dalaï-lama pour être envoyés en France, y recevoir une éducation à l'occidentale et revenir ensuite en Inde, pour devenir plus tard l'élite d'un Tibet libre.

Près de 60 années après, ils ne sont plus que 18 puisque deux d'entre eux sont morts. La plupart vivent en Europe, en France et en Suisse. "Quand bien même le Tibet libre n'a pas vu le jour, le projet du dalaï-lama n'a pas totalement échoué, révèle Marianne Meunier, qui a enquêté pour La Croix L'Hebdo, puisqu'ils sont en quelque sorte des ambassadeurs de la culture tibétaine aujourd'hui à Paris."