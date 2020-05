Tout savoir sur le chapelet avec Damien Muller, qui dans cette première émission revisite l'origine de cette prière. En ce temps de confinement et pour le mois de mai, ce diacre a réalisé sur le site de la paroisse St Vincent en Lignon une série de vidéo sur le chapelet, il a bien voulu nous en confier l'enregistrement, et grâce à la technique de Jean-Marc Chazot il a aussi pu répondre aux questions de Anne Bois pour introduire ce Culture et Foi.