Le dimanche qui suit la Pentecôte, les orthodoxes fêtent tous les Saints pour bien marquer le lien avec l’Esprit-Saint et la sainteté. Olivia et Père Jean-Claude s’échangent deux livres qui leur tiennent à cœur. Celui d’Olivia s’intitule « Trésors spirituels des chrétiens d’Orient et d’Occident ». Celui du Père Jean-Claude « Prier avec les moines du Mont-Athos ». Un bel échange !