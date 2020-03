Tu ne jugeras pas 1/5

La fin de la vie de Jésus se termine par un procès qui débouchera sur une condamnation à mort

Celui qui a passé trois ans à parler avec autorité, à guérir les malades, à réconforter les plus faibles, se retrouve derrière la barre des accusés.

Face au prétoire c’est l’homme de Nazareth qui est debout, mais c’est aussi Dieu qui passe en jugement et qui doit affronter mensonges et faux témoignages...

Dieu nous juge t'il ?

L'homme peut t'il juger son prochain ?

Comment comprendre ce qu'est "le jugement dernier" ?

Sylvaine Landrivon est théologienne.