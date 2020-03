Un Carême pas comme les autres?

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Luc

Ce soir du 19 mars, fête de saint Joseph, depuis la colline de Taizé, nous prions en communion avec tous les auditeurs de RCF, en France et en Belgique. Voici quelques pistes de méditation en écho à l’Évangile du jour alors que la prière se poursuit maintenant par quelques instants de silence.



Marie et Joseph sont les premiers à avoir accueilli le Christ dans l’enfant Jésus. Lors du voyage de retour après le pèlerinage à Jérusalem, ils réalisent tout à coup qu’il l’ont perdu !



Comme Marie et Joseph, ne nous arrive-t-il pas souvent de perdre le fil de notre relation avec le Christ ? D’avoir le sentiment que le mouvement du quotidien avec ses préoccupations, ses sollicitations, et ses urgences nous tiennent éloignés de lui ?



Quand ses parents, tout émus, le retrouvent dans le Temple, Jésus leur répond : "Pourquoi donc me cherchiez-vous si inquiets ? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ? C’est là que vous me trouverez toujours !"

Depuis Pentecôte, Dieu demeure, par son Esprit Saint, dans le cœur des croyants qui gardent la paix du Ressuscité et sont en communion les uns avec les autres. C’est là le Temple qu’il s’est choisi. C’est donc là que nous le trouverons toujours si nous le cherchons.

Avec l’isolement imposé par les circonstances actuelles, nous faisons, ces jours, une expérience inattendue d’éloignement et de séparation, non seulement d’avec nos proches mais même les relations simples qui d’habitude nourrissent le quotidien se trouvent soudain remises en question. Nous intégrons peu à peu les gestes barrière. Ils donnent une gravité à chaque mouvement et à chaque rencontre.

Le sérieux de la situation nous ramène à l’essentiel. D’un coup nous prenons conscience comme jamais de l’importance des paroles et des échanges qui restent possible. Alors que nous réduisons nos activités au nécessaire nous voilà rendus attentifs aux trésors d’humanité encore à notre portée : les relations familiales, amicales, de voisinage... N’est-ce pas une occasion de nous retrouver plus proche que jamais si nous cherchons le Christ dans la demeure qu’il s’est choisi ?

La personne d’espérance pour aujourd’hui est Michaël, le chef du Paulus Bistrot dans le quartier de la Kruteneau, à côté de l'université de Strasbourg. Avant-hier mardi, ce restaurateur a offert le repas de midi aux trente jeunes réfugiés africains et asiatiques du foyer de de la paroisse universitaire. Il avait déjà acheté les denrées alimentaires pour les plats de la semaine et, se retrouvant du jour au lendemain sans clients il a décidé de les offrir. Il va continuer à cuisiner chaque jour pour les réfugiés.

Le père Thomas Wender, responsable du foyer nous raconte son soulagement de ne plus avoir la charge de la préparation des repas de midi. Il nous écrit : "Depuis l'annonce du confinement, la solidarité envers les jeunes réfugiés a été profondément bousculée. Du jour au lendemain les 200 bénévoles qui aident chaque semaine ont du réorganiser leur vie, prendre soin de leurs proches ou rejoindre leur famille ailleurs en France. Hier matin, Rose, une maman africaine de la paroisse m'a téléphoné pour proposer d'apporter régulièrement des plats cuisinés pour le repas du soir. Elle en parle à ses amies pour qu'elles se relaient. Là aussi, les garçons vont sans aucun doute très bien manger. Devant la paroisse il y a des bacs en plastique où on peut déposer du lait, des biscuits, des fruits et légumes. Petit à petit, les Strasbourgeois y déposent des denrées. De leur coté, les étudiants de l’aumônerie s'organisent pour faire les courses pour des personnes âgées, nombreuses dans le quartier de l'Esplanade. Là aussi, de nouvelles solidarités naissent."



Prions ce soir pour tous ceux qui viennent en aide à d’autres, pour ceux qui inventent des gestes de solidarité.