Un chemin de croix pour la semaine sainte

Et si on maintenait le lien de la prière avec une Chemin de Croix proposé par Monseigneur Roland Minnerath ?

Voici le message que Monseigneur Roland Minnerath adresse à ses diocésains :

" Chers diocésains,

Pour maintenir entre nous le lien de la prière, je vous propose ce Chemin de Croix.

Nous pouvons le prier tous les jours, mais spécialement le Vendredi Saint et pendant la Semaine Sainte,

si possible ensemble à 15 heures.

Unissons-nous dans la pensée à toutes les personnes qui souffrent du coronavirus.

Pensons à notre humanité solidaire dans sa lutte contre l’épidémie. Puisse-t-elle aussi se sentir solidaire

de Jésus le Christ qui, en empruntant le chemin de la souffrance, nous ouvre la voie de l’espérance et de

la résurrection.

‘’ Il est ressuscité. Allez le dire à tous vos frères . Alleluja.’’ "

Roland Minnerath.

RCF en Bourgogne vous invite à suivre ce chemin de croix avec les voix de Françoise et Jean-Michel Reiss