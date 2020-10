« Un coeur ouvert au monde » : comment être acteur de la diaconie de l'Eglise

Au sommaire cette semaine, nous allons parler de la diaconie. Un mot qu’on utilise de plus en plus dans l’Eglise. Qu’est-ce que c’est et pourquoi ? Nous poserons ces questions à Caroline Chambon, laïque en mission ecclésiale au service santé et solidarité du diocèse.



Et ensuite, nous découvrirons une troupe artistique chrétienne en Anjou qui s’appelle les ambassadeurs et qui s’est donné pour mission de partager l’Evangile par les arts vivants.