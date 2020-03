Un église constitutionnelle

La Constitution civile du clergé fut adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790. Elle réorganisait le clergé séculier français, instituant une nouvelle Église nommée « L'Eglise constitutionnelle ». Cette réorganisation, condamnée par le pape Pie VI, provoqua la division du clergé français en clergé constitutionnel et clergé réfractaire. Elle fut abrogée par le concordat de 1801.

Au delà de l'événement historique nous pouvons nous interroger :

- sur les idées que l'on peut qualifier de modernistes qui animèrent sa création ?

- sur les conséquences de cette institution pour la vie de l'Eglise et des fidèles ?

- et devant les difficultés de l'Eglise d’aujourd’hui en Europe, quels enseignements pourraient en être tirés ?

Pour nous guider dans cette réflexion, nous serons accompagnés de Dominique Soulas de Russel, auteur d’une thèse en Sorbonne et d’un ouvrage sur l’évêque constitutionnel Thomas Lindet.