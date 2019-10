Le dernier ouvrage de Véronique Margron, Un moment de vérité paru chez Albin Michel en 2019, se veut sans concession face à la crise de l'Eglise. Voix reconnue dans l'Eglise cette religieuse dominicaine, présidente de la COnférence des Religieux et REligieuses de France, théologienne spécialiste des question d'éthique s'est emparée de cette question pour dire sa vérité et proposer des solutions. Nous allons évoquer ses propos avec Anne Descours, Religieuse de l'Assomption, une congrégation fondée au début du 19ème siècle par Sainte Marie-Eugénie Milleret qui voulait donner aux femmes une éducation qui leur permette d'influer dans la société de façon à la transformer par l'Evangile. Cette congrégation est donc au service de l'éducation sous toutes ses formes, éducation aussi bien de l'intelligence que du coeur et de l'esprit. Anne Descours est ainsi devenue psychothérapeute après s'être rendue compte des besoins énormes dans ce domaine en particulier pour les jeunes.