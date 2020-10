Un nouveau site internet pour le diocèse depuis le 1er octobre

Il fallait donner une suite au site lancé en juin 2011 et dont la technologie a rapidement été dépassée. Mais durant ces années, le diocèse a réussi malgré tout à faire évoluer son outil notamment en le faisant passer d’un site diocésain à un site contributif. Une véritable plateforme a été mise en place avec un réseau de tisserands pour alimenter les contenus. Mais aujourd’hui, il fallait du renouvellement pour répondre à des attentes et des exigences en matière d’utilisation et d’appropriation. Ce nouveau site se veut donc plus ergonomique, plus intuitif, plus accessible.