Un partage à Jarnac avec le Collectif accueil migrants de Barbezieux

Jeudi, le Collectif accueil migrants de Barbezieux s’installe pour une soirée à Jarnac. Un temps de rencontre et de partage sur place avec ceux qui le souhaitent. L’organisation de cette soirée est partie de l’envie du Collectif d’élargir un peu son réseau. A Jarnac et aux alentours, des femmes et des hommes ont déjà manifesté de la sympathie vis à vis du collectif et pour certains ont apporté un soutien financier… Cette soirée peut les encourager à aller + loin…