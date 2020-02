Monique, Damien, Marie, Pierre, Michèle, Gilles et Monique nous racontent leur pélérinage en terre sainte, un pélérinage au coeur de l'Evangile et un pélérinage pas comme les autres... entretien dans leur paroisse où désormais à l'accueil il y a deux horloges: une qui donne l'heure à Boën et une qui donne l'heure à Jérusalem!