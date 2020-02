Un sanctuaire pour entendre la joie et la souffrance des couples

L'équipe du sanctuaire Louis et Zélie Martin propose de nombreuses intitiatives spirituelles et de ressourcement: Week-end pour les couples en espérance d'enfant, rdv pour la St Valentin, journée pour les fiancés... les initiatives ne manquent pas. Jusqu'à un projet de foyer d'écoute pour les couples afin d'entendre les difficultés familiales des nombreux pélerins et de les orienter vers les personnes adéquates. Un projet qui devrait voir le jour en mai prochain à Alençon.