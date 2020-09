Une Âme en Temps Libre à Yèvre-le-Châtel

« Une âme en temps libre », l’émision de la Pastorale du Tourisme.

Nous reprenons notre périple dans notre département du Loiret en allant à la rencontre des églises trop méconnues. Mais aujourd’hui, j’espère que vous connaissez l’un des plus beaux villages de France situé dans le Loiret. Il s’agit de Yèvres-le-chatel, près de Pithiviers. Situé sur un éperon rocheux, c’est village remarquable par ses vieilles maisons pleines de charme, ses rues à la végétation abondante, sa forteresse et ses deux églises. Nous allons découvrir dans notre émission pourquoi deux églises, l’une consacrée, l’église saint Gault et l’autre non, l’église saint Lubin.

En traversant le village, pour atteindre l’église saint Gault, nous passons devant la maréchalerie puis franchissons le castelet. Nous nous retrouvons sur le chemin en laissant la haute cour avec la forteresse à gauche et nous nous dirigeons vers la bassecour où se trouve l’église Saint Gault. Avant de pénétrer dans l’église, nous traversons un enclos délimité par un porche roman et quelques marches qu’il faut descendre. J’essaye de vous décrire tout ce décor qui nous plonge au cœur du XIIème siècle. Mais l’abside et le chœur datent sans doute du XIème.