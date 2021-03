Une BD consacrée au père Ange Le Proust avec soeur Marie-Delphine

Une bande dessinée consacrée au père Ange Le Proust, fondateur de la congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve vient de sortir. Elle raconte cette vie donnée, riche de l'amour de Dieu et des plus pauvres. Soeur Marie-Delphine, membre du conseil général des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve évoque le père Ange Le Proust et présente la BD qui vient de sortir.

Pour commander la BD consacrée au père Ange le Proust, une adresse : Secrétariat général des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, 52 bd d'Argenson, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Elle est aussi disponible chez les soeurs de Saint-Thomas de Villeneuse à Lamballe et à Moncontour.