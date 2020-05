Lundi à 18h15 et rediffusée le samedi 9h30

L'émission qui incite à sortir de soi et se mettre à l'écoute de ce qui anime les invités, qui ne s'attache pas tant à ce qu'il fait, qu'au pourquoi. Quel est le feu intérieur qui le fait avancer et qui nous a permis de le remarquer ? même si l'origine de ce feu intérieur peut nous surprendre, ou que sa spiritualité ne semble pas d'abord chrétienne. Un témoignage, un dialogue et enfin une perle spirituelle apportée par l'invité..