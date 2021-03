Une formation du service de la catéchèse sur la résurrection de la chair

Le service de la catéchèse propose cette nouvelle formation jeudi. Cette journée est ouverte aux catéchistes, mais aussi plus largement. Depuis plusieurs années, le service de la catéchèse invite à des formations deux fois par an articulées autour d’un thème. Le matin, au programme formation personnelle, réflexion et partage et l’après-midi, des outils sont donnés aux catéchistes dans le but de les utiliser par la suite…