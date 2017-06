Une mystique sans Dieu. Un entretien avec Jean-Claude Bologne

Jean-Claude Bologne liégeois, médiéviste, romancier, essayste a vécu très jeune des expériences mystiques : expérience de l'unité, du vide et de l'infini. Athée de la 3e génération il n'avait pas de références.



C'est assez récemment qu' il a écrit son livre "Une mystique sans Dieu" pour articuler son expérience avec toutes les exprériences contemporaines et passées vécues par des croyants ou des non-croyants. Un vécu d'evidence, de certitudes, de transparence. Avec le souci de ne pas se laisser récupérer par qui que ce soit.



Il illustre son propos avec les grandes images du vent ou du graal. Il décline son expérience dans ses romans et notamment dans les petits bijoux où il reprend le personnage mythique de Sherlock Holmes.



Un entretien limpide.