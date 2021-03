Une pensée par jour avec le Bienheurueux César de Bus

Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la pensée, la spiritualité, l'enseignement et le charisme du Bienheureux César de Bus, l'Abbé Bruno Gerthoux, archiviste, curé de Robion et des Taillades nous propose "Une pensée par jour".



Celle-ci est à retrouver sur le sîte du diocèse d'Avignon sous forme d'un opuscule à télécharger.



www.diiocese-avignon.fr