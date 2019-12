Adélaïde Hautval, première femme alsacienne Juste parmi les Nations

Le Professeur Georges Hauptmann, spécialiste reconnu de la personnalité d'Adélaïde Hautval, et le pasteur Christian Krieger, Président de l'Eglise Protestante Réformée d'Alsace et de Lorraine, nous présentent l'exposition "Rester Humain" qui met en avant la vie et l'éthique de la première femme alsacienne Juste parmi les Nations