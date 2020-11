Adrienne Von Speyr ou l'expérience de la prière

Adrienne Von Speyr ( 1902-1967) était un médecin suisse et par ailleurs auteur de près de 60 livres sur la spiritualité.



Adrienne Von Speyr était issue d'une famille de quatre enfants de culture et de pratique protestante. Elle se maria à deux reprises et fut la première femme suisse à devenir médecin. Sa rencontre avec le théologien catholique Urs von Balthasar marqua sa vie et l'invita à se convertir au catholicisme. Elle fonda avec lui l'Institut Saint Jean dont le charisme était de faire l'interprétation actualisée de l'Evangile de cet apôtre. Stigmatisée à partir de 1942, elle a décrit dans de multiples visions la Trinité, la Vierge Marie et les saints. Elle demeure une des grandes figures de la mystique chrétienne. La prière est centrale dans son témoignage.Elle ne s'intéresse pas aux exploits surnaturels des saints mais à leur humilité et à leur humanité. Elle remarqua fréquemment dans sa vie la pluralité des expériences chrétiennes mais ausi leur profonde unité, à l'image de la symbolique de la mosaïque . Elle a aussi la particularité d'avoir médité sur le corps et la sexualité et la relation amoureuse dans la présence de l'Esprit Saint.



