Alsace | Rencontre européenne de jeunes à Bâle

La rencontre européenne de jeunes à Bâle est une étape du Pèlerinage de la confiance commencé il y a 40 ans par frère Roger, le fondateur de Taizé. Invité par les églises et communautés chrétiennes de la région des 3 pays frontaliers, la communauté de Taizé prépare et organise cet événement en collaboration avec elles.

Depuis le 20 septembre, 3 frère de Taizé ainsi que 12 jeunes volontaires permanents se sont installés à Bâle pour faire le lien avec les différentes zones d’accueil et d’hébergement.

Nous écoutons frère Bernard, responsable pour Bâle-ville, la zone française et le sud de la zone d’accueil.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La situation géographique et l’accueil sur 3 pays est une première. Un symbole fort de communion au-delà des frontières au sein d’une Europe qui semble se diviser. Des temps de prière dans les lieux d’accueil et en commun à Bâle ainsi que des temps de rencontre et d’échange rythmeront les journées. Cette rencontre est basée sur la confiance mutuelle des personnes qui accueillent et des jeunes hébergés. Ce mode d’hébergement permet également d’élargir la rencontre au-delà du cercle habituel de l’Église. La simplicité de cet accueil est un point indissociable de ces rencontres, signe que simplicité et beauté peuvent aller de pair. Loger chaque jeune est un toujours un défi : contact info@taizebasel.ch pour se proposer.

Plus d’informations sur www.taizebasel.ch et www.taize.fr