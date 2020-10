André Frossard ou Dieu existe, je l'ai rencontré

il fait partie de ces convertis célèbres qui jalonnent l'histoire du christianisme.

André Frossard est né dans un milieu totalement étranger à toute référence spirituelle voire militant de l'athéisme.

Son père Ludovic-Oscar est l'un des fondateurs du parti communiste français et il fut élevé dans un agnosticisme complet où comme il le dit lui-même , la question de Dieu ne se posait même pas. Entrant un jour , du côté de ses vingt ans, dans une chapelle catholique de Paris, pour y retrouver un ami, il vécut une expérience renversante, celle de la rencontre avec Dieu.

Il rencontre ce renversement de sa vie dans un ouvrage qui eut un grand succès:" Dieu existe, je L'ai rencontré". il le fait en des termes extrêmement troublants: "Comment le décrire avec ces mots démissionnaires, qui me refusent leurs services... C'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable...l'évidence de Dieu, l'évidence faite présence..d'une douceur à nulle autre pareille...surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure, et, plus dure que la pierre, le coeur humain".

Il fait partie de cette longue histoire des convertis, de Saint Paul sur le chemin de Damas à aujourd'hui, qui selon le mot de Georges Bernanos (1888-1948) sont encombrants car leur parcours est atypique et peut déstabilser.