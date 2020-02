Angélus Silésius ( 1624-1677) ou la rose est sans pourquoi

Angélus Silésius est l'un des derniers représentants de la spiritualité rhéno-flamande qui , comme un Rhin mystique , irrigua l'Europe durant plusieurs siècles pour revenir de l'oubli de nos jours.



Angélus Silésius de son vrai nom Johannes Scheffler, d'abord protestant , se convertit au catholicisme. Il est sans doute l'une des grandes figures de la mystique allemande et probablement de la mystique universelle. Sa renvontre avec Abraham von Franckenberg (1593-1652) et son cercle d'amis réorienta totalement sa vie. D'abord protestant, ses lectures des mystiques rhéno-flamands lui valurent l'intolérance des autorités luthériennes de l'époque et il se tourna vers le catholicisme. Ses poèmes elliptiques traduisent une expérience profonde de l'entrée dans la contemplation divine et se caractérisent par leur étrangeté et leur beauté comme par exemple " La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit ou encore " Dieu est un éternel présent, c'est pourquoi il peut être totalement en moi' ( Dervy, p. 69 et 61)