Annette et Stéphane, un couple d'artistes interconfessionnel

Avec le violoniste de l'Orchestre National de Lille, Ken Sugita, Annette et Stépahne Butrille ont créé ce spectacle ! Il accompagne l'exposition : "Apocalypse : Révélation d'un avenir, d'une espérance" visible à la cathérale jusqu'au 25 septembre 2021. La violoniste Elena Kim y participe également ainsi que 8 amateurs, danseuse, chateuse, comédiens. Le résultat est superbe!

A partir du texte du livre de l'Apocaypse, Annette Lowcay ( c'est son nom d'artiste) a réalisé tout un travail de "théâtralisation" : syntaxe, choix du vocabulaire, mise en scène etc... Ken, aidé de Stéphane, a ajouté violon et percussions.... Permettre à cet écrit d'être entendu aujourd'hui et compris! La pari est tenu et réussi! Le merveilleux message d'une création renouvelée contenu dans le dernier livre de nos Bibles peut ainsi être diffusé, sous forme de spectacle!

Artistes, évangéliques et catholiques, mettent ensemble leur talent au service de l'annonce d'une Espérance !

Quel beau projet!