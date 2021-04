Arnaud Beltrame ou l'esprit du chevalier

Arnaud Beltrame ( 1973-2018) est notre exact contemporain. Officier de gendarmerie, il est l'un de ces convertis qui jalonnent l'histoire du christianisme. Il devint célèbre en sacrifiant sa vie en remplacant un otage détenu par un terroriste islamiste.



L'homme est complexe à l'image de notre époque. Pas vraiment de culture chrétienne à l'origine, marqué aussi par la franc-maconnerie, il évolua peu à peu vers le catholicisme. A 33 ans, chiffre symbolique, il devint catholique pratiquant et fut pénétré par cet esprit chevaleresque qui est l'un des marqueurs du christianisme de puis ses origines, à commencer par l'exemple de Saint Martin de Tours puis par tout le rituel du chevalier chrétien qui marqua tout le Moyen Age, se sacrifiant pour son idéal et pour Dieu. Le 23 mars 2018, il prend la place d'un otage détenu par un terroriste islamiste et lui fit face durant trois heures. Il set alors poignardé et mourra peu après. pour Arnaud Beltrame, son engagement était le service de sa patrie et de Dieu, les deux pour lui étant inséparables. C'est en ce sens qu'il est bien un chevalier chréteine pour nos temps troublés.