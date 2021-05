Benoît Labre ou un fol en Christ occidental

Benoît Joseph Labre ( 1748_1783) est un cas rare voire unique en France de "Fol en Christ" surtout dans la période où il vécut de début d'un déclin massif de l'Eglise catholique en Occident.





Benoît Labre apparaît dans une période où l'Eglise catholique romaine voit son influence s'estomper progressivement dans une société qui se sécularise avec l'apparition de l'ère dite des Lumières. C'est le temps des philosophes et de l'Encyclopédie. De plus commence à naître une bourgeoisie de plus en plus puissante et, en parallèle, un "Hygiénisme" qui souhaite une plus plus grande salubrité des personnes et des lieux. Or c'est bien dans un message sinon contradictoire mais du moins aux antipodes de cette nouvelle culture qui triomphera totalement au XIX ème siècle que se situe Benoît Labre. Surnommé le Vagabond de Dieu, et à ce titre patron des SDF, il va passer sa vie, couvert de haillons, à arpenter toute l'Europe, faisant probablement plus de 30.000 km durant sa courte vie, pour finalement mourir d'épuisement à Rome. Des miracles nombreux ont lieux sur sa tombe. Il constitue un exemple unique de détachement des conventions sociales et, en ce sens, est un anticipateur des vanités des morales borgeoise chrétiennes ou non qui vont fleurir après sa mort.