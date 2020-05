Rudi Popp vous emmène à Berlin pour y trouver quelques traces de l’avenir du christianisme. Par habitude, nous reconnaissons l’avenir — et nous jugeons la pertinence — du « christianisme » en comparaison à son passé, à sa consistance historique - et beaucoup d’observateurs de tout bord se montrent du coup très déçu et s’inquiètent déjà par rapport à son état présent. Or, l’avenir des Eglises devient plus pertinente si nous cessons de l’imaginer comme prolongation — forcément amputée — de son « essence » passée, mais comme processus de création continu...