Bible et tradition 1/2

Pour chacune de nos Eglises, la Bible a une importance centrale! Mais que représente-t-elle exactement pour chacune de nos traditions? Y a-t-il des sensibilités légèrement différentes ou parlons-nous en à l'unisson? Que signifie l’Ecriture, la parole de Dieu? Quels sont les liens entre ces différents termes?

Le Pasteur Jan Albert Roetman et le Père Gabriel Roussineau s'en expliquent. L'un et l'autre développe la façon de voir de son Eglise. Chacun se dit dans l'écoute et le respect de ce qu'est l'autre.