Bible et t(T)radition

Qu'est-ce que la t(T)radition? "t" ou "T"? Quel lien entre tradition et l'Ecriture? Quelle place pour les Pères de l'Eglise?

Le Pasteur Jan Albert Roetman et le Père Gabriel Roussineau s'expliquent sur la relation faite dans chacune de leur tradition entre Bible et tradition. Chacun se dit, s'explique dans le respect de ce qu'est l'autre. La diversité du christianisme s'exprime et montre sa richesse!