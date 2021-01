Carlo Acutis ou un saint pour notre temps

Carlo Acutis( 1991-2006) est un jeune homme, mort très tôt à 15 ans mais qui représente une sainteté pour notre temps et les jeunes générations.



Carlo Acutis, récemment béatifié par le pape François, est une tesselle très moderne de la mosaïque chrétienne. On peut le qualifier de premier spirituel du cyber-espace. Très jeune, alors qu'il était issu d'une famille peu pratiquante, il révéla un attirance extraordianaire pour la spitualité catholique à travers notamment le culte de la Vierge Marie qu'il qualifiait d'être la seule femme de sa vie. Il est surtout remarquable par ses comptétences informatiques et de gestion de l'Internet qu'il mit au service de sa foi. Il nous a laissé, malgré son jeune âge, de nombreux textes d'une grande profondeur. Il a eu le privilège singululier de connaître après sa mort à quinze ans etaprès une leucémie foudroyante,de l'état de non corroption de son sorps qui est désormais exposé à travers une vitre aux nombreux pélerins qui viennent prier sur son tombeau. Il est exposé en jeen et polo et baskets! C'est l'une des images les plus parlantes de la parole de Alexande Men que le christianisme ne fait que commencer.