"Cassienne de Constantinople (805-843) ou la Beauté"

Nous entrons dans la spiritualité byzantine si méconnue de nos jours et dont l'un des traits principaux est l'entrée dans la beauté divine et que Cassienne de Constantinople illustre prfaitemnt.



"Cassienne de Constantinople passait pour être d'une grande beauté et d'une exceptionnelle intelligence. Courtisée par le jeune empereur byzantin Théophile, dont elle éluda la demande. Elle eu ce court échange avec lui où l'empereur lui dit en se référant à Eve "" De la femme vient le pire"", elle lui répondit "" Et de la femme vient le meilleur"" en allusion à la Vierge Marie.

Puis elle fonda un monastère près de Constantinople dont elle devint la première higoumène ( Abbesse) . Elle rédigea de nombreux hymnes liturgiques dont l'un ""L'hymne de Cassienne"" qui est encore chanté aux matines du mercredi saint pendant la semaine pascale.

"" Percevant Ta divinité, ô Seigneur, une femme aux nombreux péchés,

Décida de devenir porteuse de myrrhe ...

Toi qui rassemble les eaux des océans dans les nuages,

Penche Toi sur les soupirs de mon coeur,

Toi qui courbes les cieux dans Ton inneffable incarnation.

J'embrasserai Tes pieds immaculés

Et les essuirai avec les cheveux de ma tête ;

Ces pieds dont Eve entendit le son au crépuscule du Paradis...""





"