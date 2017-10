Ce que les chrétiens doivent à la Réforme protestante

Les 22 et 23 septembre derniers, s'est tenu à l'Hôtel de ville de Paris le colloque "Protestantismes - Convictions et engagements", organisé par la Fédération protestante de France (FPF) en présence d'Emmanuel Macron. Dans son discours, le président a "mit en valeur ce que cette tradition chrétienne avait apporté à la vie politique française", commente le Père François Euvé sur son blog. Et dans la vie des chrétiens?



"On aborde souvent Luther comme un réformateur, un politique, c'est d'abord un grand auteur spirituel"

Faire des 500 ans de la Réforme un événement œcuménique

Quand Martin Luther a affiché ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittemberg, le 31 octobre 1517, il a engendré l'un des schismes les plus importants de l'histoire du christianisme. Des siècles de violences et de conflits ont marqué l'histoire des relations entre protestants et catholiques. Mais 500 ans après, c'est plutôt la manière de croire, de penser et d'agir engendrée par Luther que l'on veut retenir. Et pour la première fois, l'anniversaire de la Réforme est proclamé de façon œcuménique. Le 31 octobre 2016, le pape François a ouvert les commémorations par un voyage œcuménique en Suède.



OCTOBRE, LE MOIS DU PROTESTANTISME SUR RCF - Octobre 1517-octobre 2017: à l'occasion des 500 ans de la Réforme, RCF, radio œcuménique, consacre le mois d'octobre au protestantisme et vous propose une programmation spéciale. Qui sont les protestants aujourd'hui? Comment le protestantisme a-t-il évolué depuis la Réforme?

> En savoir plus

ChristianisME, les apports de la Réforme

L'apport de la Réforme c'est notamment l'absence de médiation ecclésiale. Née dans une famille catholique, Nathalie Leenhardt a découvert le protestantisme par son mariage: elle parle d'une "révélation". Celle d'une "liberté individuelle" et d'une "façon particulière de se tenir devant Dieu". C'est aussi l'ouverture du rôle de pasteur aux femmes qui a marqué la directrice de l'hebdomadaire protestant Réforme. On doit aussi à la Réforme la centralité de la parole biblique, même si la lecture quotidienne de la Bible "s'est un peu perdue, hélas" aujourd'hui, déplore Nathalie Leenhardt.

"On aborde souvent Luther comme un réformateur, un politique, c'est d'abord un grand auteur spirituel", explique le jésuite François Euvé, qui rappelle que le fonfateur de la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola (1491-1556) était le contemporain de Jean Calvin (1509-1564). Chez l'un et chez l'autre, il y a des "intuitions qui se rejoignent, en particulier l'accent sur la relation immédiate avec Dieu". Même si Ignace de Loyola n'est pas allé jusqu'à une remise en cause du clergé.



société: Ce qui a changé avec la Réforme

L'influence de la Réforme va bien au-delà des questions religieuses et spirituelles: elle a influencé notre rapport au pouvoir et notre façon de vivre ensemble. Le P. François Euvé pointe "la conception horizontale de la société. Tous les individus sont égaux devant Dieu". Pour le directeur de la revue Etudes, "on comprend que cela engendre une conception horizontale du politique basée davantage sur des contrats entre égaux que sur l’obéissance à une loi énoncée par l’instance médiatrice".