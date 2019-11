"Christiane Singer (1943-2007) ou la plongée intérieure"

"Christiane Singer appartient à cette famille spirituelle éminemment contemporaine

puisant sa vie intérieure dans la Parole Christ tout en en dépassant les formes instituées."



"Christiane Singer est une essayiste et romancière française contemporaine d'origine multinationale d'une forte sensibilité chrétienne tout en restant très ouverte voire influencée par les traditions spirituelles orientales. Elle ne donne ni leçons de morale ni d'approches dogmatiques. Sa dernière année où elle traversa le chemin du cancer lui permit d'écrire sans doute ses textes les plus profonds imprégnés de lumière et de dépassement de soi.



Elle écrivait , par exemple, peu de jours avant sa mort, que ""Le christianisme crée en moi un vide incendiaire que je n'ai pas voulu remplir, à jamais neuf et qui s'invente de neuf chaque jour...Il n'y a que perdre sa vie qui ait toujours le même visage ; ne pas oser parier sur l'homme intérieur qui nous habite...ne pas oser l'élan fou,l'Eros fondateur, ne pas plonger vers l'intérieur comme du haut d'une falaise. J'ai plongé, j'ose le dire. J'ose dire oui, cul par dessus tête, j'ai plongé.""



