Comment demeurez en Christ aujourd'hui?

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous propose cette année de prier ensemble, tous chrétiens de différentes Eglises, à partir du verset "Demeurez dans mon Amour et vous portrez du fruit en abondance" jean 15. Ce sont les soeurs de la communauté de Grandchamp qui ont choisi ce verset. Demeurer dans l'amour de Dieu permet de se réconcilier avec soi-même. Ses soeurs en font l'expérience et désirent nous la faire partager. Cette unité personnelle rerouvée permet de porter du fruit, de s'ouvrir à la communion avec d'autres chrétiens de confessions différentes. Et c'est tous ensemble, enracinés dans le Christ que nous avons à apporter au monde notre témoignage, à nous mettre à son service.

La semaine dernière, Père Aimilianos, prêtre orthodoxe grec de la paroisse saint paul à Lille commentait à son tour ce verset.

Cette semaine ce sont trois pasteurs évangéliques, le Pasteur baptiste Christian Delaroque, le Pasteur évangélique Sam Baverde (Eglise Lille Métropole ELM à Wasquehal) et le Pasteur évangélique Emmanuel Kamondji (Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance AENA) qui cette fois, proposent une réponse à ce questionnement.

Les réflexions se complètent, illustrent la diversité des chrétiens.Toutes elles ont en commun l'affirmation du don gratuit de l'Amour de Dieu et de la liberté que ce cadeau offre à celui qui le reçoit!