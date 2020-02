Comment et pourquoi devenir Pasteur ?

Etre pasteur, ça ne se décrète pas tout seul. Non seulement, il faut le vouloir, mais il faut faire des études de théologie. Cinq années, au moins, pendant lesquelles on apprend ce qui sera utile pour ce service d' Eglise. Et l' Eglise, justement, a son mot à dire : c'est elle qui décidera d' accepter ou non qu' une personne soit un pasteur. Alors comment devient-on pasteur ?