Convention Lille tout est possible

Fabienne et Louis-Michel nous partagent leur chemin de foi qui les a conduit à faire partie du comité d'organisation de Lille tout est possible.

Cette convention annuelle se déroule depuis plus de 10 ans sur la Métropole et y accueille des intervenants différents chaque année mais toujours avec le même esprit d'unité et dans la joie d'être ensemble.

Venez et voyez !