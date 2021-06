Darwin Ramos ou le saint des bidonvilles

Darwin Ramos (1994-2012) estl'un des meilleurs témoins contemporains que de l'immense misère peut venir un flot de sainteté.





Darwin Ramos est l'un des témoins les plus frappants de notre époque que dans la misère la plus totale peuvent couler des flots de sainteté. Dans son pys , les Philippines, parcouru de violence et de corruption, il va vivre sa courte vie dans la maladie et le denuement. Issu d'une famille de 9 enfants, avec un père alccolique, il est atteint très jeune d'une maladie dégénérative, la myopathie de Duchesne qui paralyse peu à peu ses membres inférieurs. Son père le met alors sur le trottoir près d'une bouche du métro de Manille, à mendier. il est peu après recueuili par une association caritative qui le sort de la rue. Il parcourt alors un chemin de conversion, est baptisé. Sa maladie dégénère rapidement et il meurt en 2012 apès une vraie semaine de la passion où il parcourt les étapes de la semaine sainte du Christ. Sur sa tombe les miracles se multiplient et il est béatifié en 2019.