Dialogue entre un pasteur et un prêtre 2

Le Pasteur évangélique Sam Balverde et le Père Gabriel Roussineau sont, cette semaine, à nouveau au rendez-vous et poursuivent leurs échanges sur l'évanglisation.

L'Eglise catholique invite à vivre l'oecuménisme sous la forme de l'échange de dons : tous ces dons font partie du patrimoine commun à l'ensemble des chrétiens, quelques uns sont mieux reçus dans certaines communautés que dans d'autres. A celles-ci de les partager et de les faire découvrir ou re-découvrir aux autres, qui elles ont à se laisser interpeller et à les accueillir! Ainsi toutes ces communautés se rapprocheront du Christ, grandiront en unité pour n'être plus qu'un. (jean 17,21)

Que sur l'évanglisation nous puissions, catholiques et évangéliques, nous enrichir, nous entraider, nous encourager mutuellement ! C'est déjà ce que font le pasteur Sam Balverde et le Père Gabriel Roussineau dans cette émission.